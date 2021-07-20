Волатильность возросла
Индекс Мосбиржи 20 июля к 12:00 мск вырос на 0,2%, следуя за фьючерсами на ведущие американские фондовые индексы и отскочившей после падения накануне нефтью.
Позитивную динамику на биржах США обусловили технические факторы и релизы успешной корпоративной отчетности за второй квартал. Чистая прибыль и выручка 80% отчитавшихся компаний превзошла прогнозы.
Лучше рынка сегодня торгуются акции металлургических компаний. Мы предполагаем, что снижение мировых цен на сталь не отразится на результатах ММК и НЛМК за второй квартал, которые будут опубликованы 22 июля. Выручку, EBITDA и свободный денежный поток ММК прогнозируем на уровне $3466 млрд, $1582 млрд и $571 млрд соответственно, а для НЛМК — в объеме $4256 млрд, $2172 млрд и $899 млрд. Если результаты отчетности совпадут с этими ожиданиями, это даст основание повысить справедливую цену по акциям компаний на 5-10%. Майское падение цен на сталь на 16% начнет сказываться на финансовых отчетах металлургов во втором полугодии. Негативное влияние на них окажет и введение экспортных пошлин. Особенно этот фактор значим для ММК. Впрочем, прямой эффект от него мы оцениваем лишь в 2% от прогнозной EBITDA компании за 2021 год.
Хуже рынка сегодня выглядят акции Русгидро. Инвесторы отреагировали продажами на новость о том, что правительство передаст госхолдингу активы Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК) через допэмиссию. Параметры этой допэмиссии будут определены после оценки активов ДВЭУК. Впрочем, уже сейчас известно, что компания убыточна, поэтому ее передача Русгидро приведет к размытию его акционерной стоимости для миноритариев.
До конца текущей сессии прогнозируем возвращение российских фондовых площадок к коррекционному тренду последних дней. Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 3600-3750 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 74,35-74,95 и 87,70-88,60 соответственно.
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