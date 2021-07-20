Во вторник, 20 июля, российский фондовый рынок торгуется в небольшом плюсе в первой половине дня. Сегодня большинство мировых торговых площадок демонстрируют умеренный отскок после вчерашнего падения. Российский рынок также предпринимает попытки коррекционного роста, однако скромная динамика цен на нефть не позволяет развить движение.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии вырос на 0,27%, до 3703,4 пункта. Индекс РТС прибавил 0,46%, до 1566,6 пункта.

Торги в США во вторник завершились существенным падением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,5%, а доходность 10-летних «трежериз» отскакивает на 2,1 б.п. до 1,202%.

В течение дня мировые инвесторы будут следить за числом выданных разрешений на строительство в США в июне.

ФАС удовлетворила ходатайство ПАО «СИБУР Холдинг» о приобретении 100% голосующих акций АО «ТАИФ», выдав компании предписание о выполнении ряда обязательных условий. Обыкновенные акции «Казаньоргсинтеза» и НКНХ, входящие в периметр сделки, на этом фоне к середине торгов растут на 3,6% и 2,7% соответственно.

Вчера после закрытия торгов ГК «Самолет» отчиталась о результатах за первое полугодие. Выручка группы выросла на 81%, до 46,7 млрд руб., чистая прибыль на 389%, до 6,97 млрд руб., а EBITDA на 169%, до 12,4 млрд руб. по сравнению с показателями прошлого года. На фоне сильных результатов акции девелопера к середине торгов растут на 3,2%.

В лидерах подъема к середине дня оказались привилегированные акции «Россети Ленэнерго» (+3,65%), обыкновенные акции «Северстали» (+2,68%) и НЛМК (+1,95%). В минусе торговались акции «Транснефти» ап (−2,74%), «Петропавловска» (−2,73%) и «Распадской» (−2%).