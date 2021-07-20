Выручка IBM выросла на 3,4% г/г, до $18,75 млрд, на 2,5% превысив общерыночные ожидания, а Non-GAAP EPS повысилась на 6,9% г/г, до $2,33, что также оказалось лучше среднего прогноза аналитиков.

Выручка компании растет второй квартал подряд. Поддержку ее позитивной динамике оказывает спрос на технологии и сервисы гибридного облака, а также восстановление в отрасли по мере преодоления последствий коронакризиса для экономики США, Канады и ЕС. На сегодня гибридную облачную платформу используют более 3200 клиентов IBM, что почти в четыре раза выше показателя 2019 года. Главный вклад в увеличение выручки внесли сегменты Cloud and Cognitive software (+2% г/г) и Global Business Services (+7% г/г). Их выручка от облачных технологий и сервисов выросла на 25% г/г и 30% г/г соответственно.

Операционная маржа IBM повысилась до 14,2%. В представленном отчете также зафиксированы увеличение скорректированного денежного потока, сильные показатели ликвидности и баланса. Благодаря этому IBM снизила задолженность на $6,5 млрд и повысила дивиденды за квартал на 3% г/г. Компания продолжает активно инвестировать в R&D в области квантовых вычислений, гибридного облака и искусственного интеллекта. В 2023 году компания по-прежнему намерена создать квантовый процессор с более чем 1000 кубитами.

Аутсорсинговое направление инфраструктурных решений IBM будет выделено в отдельную компанию Kyndryl. Хотя управляемая инфраструктура остается важным аспектом глобальной ИТ-индустрии, для IBM это был не самый успешный операционный сегмент с низкой прибыльностью. Продажу компания планирует завершить к концу текущего года. Выделение этого актива поможет сузить фокус IBM на облачных вычислениях и искусственном интеллекте.

CEO компании отметил, что результаты первого полугодия позволяют рассчитывать на реализацию планов менеджмента по итогам финансового 2021 года. Прогнозы роста выручки были оставлены без изменений. Прогноз скорректированного денежного потока также сохранен в диапазоне $11-12 млрд.

Мы положительно оцениваем квартальные результаты IBM и оставляем целевую цену на текущем уровне $152, рекомендация — «покупать».



