Opendoor Technologies Inc. – компания, лидирующая в сегменте iBuying в США с долей рынка более 50% (в количестве проданных online домов/квартир в США). Сервис предлагает быстрый выкуп/продажу домов, используя систему быстрой оценки недвижимости (автоматически анализирует данные более чем о 145 млн единиц жилой недвижимости в США). Платформа для торговли жилой недвижимостью была основана выходцами из конкурента – Zillow (Trulia) и Square в 2015 г. С тех пор бизнес вырос в 50 раз, выручка достигла $2,6 млрд. За последние 5 лет было продано более 40 тыс. домов.

В США ежегодно продается более 5,5 млн домов, оборот рынка жилой недвижимости приближается к $2 трлн ежегодно. Пандемия «отправила» в online не только торговлю товарами ежедневного пользования. Недвижимость и авто также стали участниками e-commerce рынка. Однако доля сделок iBuying (аналог online-торговли в сфере недвижимости) несущественна (<1%). Мы прогнозируем рост рынка iBuying в 7 раз через 5 лет (CAGR>50%). К 2030 г. в США online будут продаваться более 250 тыс. домов в год (сейчас, оценочно, 17 тыс. в год).

Opendoor – лидер сегмента iBuying, делит данный рынок с Zillow, Offerpad и Redfin, в соответствии с нашими прогнозами сохранит лидирующую долю в ближайшие 10 лет. По нашим расчетам, многообещающий рынок обеспечит 10-летний средний прирост выручки в 35% ежегодно, продажи Opendoor к 2030г. могут превысить $50 млрд. Компания может выйти в прибыль на операционном уровне через 5 лет и продавать более 130 тыс. домов.

Перспективный рынок и лидирующие позиции, по нашему мнению, должны обеспечить Opendoor существенный рост бизнеса в ближайшие годы. Мы присваиваем акциям компании рекомендацию BUY на 1, 3 и 5 лет с целевой ценой $20,5, $23,7 и $24,9, соответственно.

Основные риски: