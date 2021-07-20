Достигнутый компромисс в реализации сделки ОПЕК+ хоть и снимает часть неопределенности в среднесрочной перспективе, в моменте был негативно воспринят рынком – за день цена Brent просела сразу на 6,2%, вновь оказавшись ниже отметки в 70 долл./барр. (уровень конца мая). Цена нефти в рублях также достигла значений, наблюдавшихся в конце мая, снизившись за день с ~5400 руб./барр. до менее чем в 5200 руб./барр.

Рубль отреагировал достаточно умеренным ослаблением по отношению к доллару (-0,9% за день), и на наш взгляд, даже приблизился к своему равновесному значению (исходя из цен на нефть и геополитических рисков). Так, при ценах на нефть в 75-76 долл./барр. (уровни до вчерашней коррекции) по нашим расчетам, оно составляло ~73,5 руб./долл., тогда как фактический курс рубля был немного слабее, ~74,5 руб./долл. Сейчас же, при нефти в 68-69 долл./барр. мы оцениваем равновесный курс в ~74 руб./долл., что ближе к текущим рыночным значениям. Отметим, что столь небольшая чувствительность справедливого курса рубля к колебаниям цен на нефть — результат действия бюджетного правила (которое компенсирует эффект от большинства колебаний нефтяного рынка).

Судя по всему, просадка цен на нефть была воспринята глобальным рынком как фактор снижения аппетита к риску. Ситуация, в которой на просадку нефтяных цен реагируют и валюты, не связанные с нефтью, совсем не редкость. Так, в последние дни индекс валют GEM (за исключением рубля) ослаб к доллару на 0,5% (см. правый график). Кроме того, «бегство в качество» может продолжиться в связи с ожиданиями ужесточения риторики ФРС, новый виток которого может случиться уже на следующей неделе (заседание FOMC запланировано на 27-28 июля).