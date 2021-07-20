К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений и пытались удержаться в плюсе. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск увеличился на 0,15% до 3698,99 пункта. Индекс РТС вырос на 0,39%, до 1565,43 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар вернулся к 74,50 руб., а евро опустился ниже 88 руб.

С технической точки зрения рубль в последние сессии борется за среднесрочный восходящий тренд как против доллара, так и евро. Российская валюта расположена у средних полос Боллинджера недельных графиков (район 74 руб. и 88,70 руб. соответственно), закрепление выше которых наверняка подтолкнет пары к верхним полосам Боллинджера (77 руб. и 92 руб.). У 75,50 руб. по паре доллар/рубль также проходит линия среднесрочного нисходящего тренда, которая может служить для инвесторов ориентиром. При неспособности закрепиться выше 74 руб. и 88,70 руб. рубль может предпринимать попытки возвращения к июньским минимумам: в район 71,50 руб. и 85,75 руб. соответственно. Расклад сил на рынке пока не определен.