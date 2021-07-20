Рубль с начала торгов умеренно укрепляется, корректируя вчерашние потери благодаря позитивному внешнему фону. Глобальные рынки и нефтяные цены сегодня развивают восстановление, возвращая утраченные вчера позиции.

Утром произошла просадка, но затем подъем возобновился. Однако после старта основной российской сессии ситуация на биржах ухудшилась, в результате чего рубль ненадолго отступил от достигнутых вершин.

Факторы, спровоцировавшие вчерашние массированные распродажи широкого спектра активов, никуда не исчезли. Это ухудшение ситуации с пандемией из-за новых штаммов, угрожающее затормозить восстановление экономики. Причем высокие темпы инфляции ограничивают возможности центробанков и правительств поддерживать существующие, и тем более вводить новые экономические стимулы.

На этом фоне новость о затруднениях в переговорном процессе американских законодателей по дальнейшему принятию инфраструктурного плана президента США лишь усилила страхи относительно экономических перспектив.

Развивающиеся валюты утром находились под давлением растущего доллара, но после открытия европейских торгов он резко снизился, вызвав восходящее движение в секторе. Благодаря этому почти все представители вышли в умеренный плюс.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию. Открывшись вниз, индекс гособлигаций RGBI повторил 15-месячный минимум, установленный на прошлой неделе, но затем стал активно восстанавливаться, выйдя в небольшой плюс.

Рубль проявил неплохую устойчивость на фоне резкого снижения мировых рынков и нефти, произошедшего в понедельник. Несмотря на то что сегодня нефтяные цены возобновили снижение, российская валюта остается в плюсе. Поэтому в случае улучшения внешнего фона мы можем увидеть ускорение роста рубля.

Нефть остается слабой

Вслед за небольшой просадкой утром нефть перешла к умеренному повышению. Однако в начале европейской сессии котировки сдали позиции, после чего стали консолидироваться около дневных минимумов. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent торгуется с нулевым изменением около отметки $68,6.

Несмотря на восстановление мировых рынков нефтяные цены не спешат возвращать утраченные позиции, оставаясь под давлением неопределенности с долгосрочными перспективами глобального спроса, что с учетом запланированного наращивания добычи ОПЕК+ создает угрозу переизбытка нефти.

На этом фоне важную роль в дальнейшей динамике нефтяных котировок способны сыграть еженедельные отраслевые данные. Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 4,2 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,3 млн барр.

Доллар сохраняет позитивный настрой

Утром индекс доллара (DXY) активно повышался, приблизившись к установленной вчера трехмесячной вершине. После старта европейской сессии произошло резкое снижение, но затем DXY вернулся к достигнутым максимумам, прибавляя сейчас 0,15% немного ниже уровня 93 п.

Европейская валюта поначалу демонстрировала нисходящую динамику, но после открытия основных российских торгов резко повысилась. Днем произошла резкая просадка, но к текущему моменту пара EUR/USD отскочила, торгуясь сейчас с небольшими потерями немного ниже уровня 1,180.

Техническая картина

Паре USD/RUB не удалось развить восходящее движение, и сейчас более вероятным выглядит формирование консолидации в границах 73,7–74,8. До закрытия часовой свечки за пределами этого коридора более вероятно сохранение разнонаправленного характера динамики доллара.



