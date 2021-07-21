Торговая динамика была разнонаправленной. Американский рынок отскочил после сильного падения, но индекс Московской биржи закрылся вблизи 3700 пунктов. Лидерами роста стали акции Казаньоргсинтеза (+4,48%). Хуже рынка выглядели бумаги Лензолота (-19,79%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 74-75.

Котировкам не хватает драйверов роста. Российский фондовый рынок не продемонстрировал решительного отскока вслед за американскими площадками. Цена на черное золото подбирается к $70 за баррель, но это не формирует достаточного импульса для рывка котировок: даже некоторые бумаги нефтегазового сектора завершили торговую сессию в минусе. Впрочем, это нормальная ситуация для рынка: падение, как правило, бывает резким, а восстановление занимает более продолжительное время. При этом внешних драйверов роста инвесторам явно недостаточно. Минфин предложит на аукционе только одну бумагу – выпущенную сравнительно недавно 10-летнюю ОФЗ-ПД. Спрос, вероятнее всего, будет слабым. При этом в пятницу будут отыгрываться новости с заседания Банка России; как следствие, движение котировок на рынке ОФЗ может быть весьма значительным. По ожиданиям игроков, ключевая ставка будет повышена сразу на 1 п.п., причем не исключено повторное увеличение в сентябре. Если в релизе, выпущенном по итогам заседания регулятора, будут содержаться указания на такую возможность, то котировки ОФЗ с фиксированным купоном упадут ввиду роста доходности до 0,5 п.п.

Ожидаем смешанную динамику. Техническая картина дает шанс на отскок: индекс РТС находится вблизи 100-дневной средней. Но в значительной степени игроки будут ориентироваться на динамику внешних площадок. Прогноз по индексу Московской биржи: диапазон 3680–3720пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 74-75.



