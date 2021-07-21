На следующий день после бурной торговой сессии появились покупатели провалов, в результате чего акции США продемонстрировали самый большой рост с марта. Индекс S&P 500 (+1.5%) почти нивелировал падение в понедельник, так как трейдеры не обращали внимания на опасения, что возобновление коронавируса замедлит восстановление экономики. Циклические компании, пострадавшие во время распродажи, были лидерами роста. Индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 вырос на +3%. Для ряда инвесторов недавний разгром на рынках был просто еще одной возможностью для покупок в условиях сильного сезона корпоративной отчетности, фискальных стимулов и сверхмягкой монетарной политики. «На самом деле, довольно удивительный отскок», — сказал Джей Джей Кинахан, главный рыночный стратег TD Ameritrade. «Этот менталитет «выкупай падения» снова хорошо себя проявил. Это как футбольный тренер, который придерживается одной и той же тактики, которая продолжает работать. Нет причин ее менять. Он определенно снова работает». Фактически, именно во время распродажи в понедельник Алисия Левин из BNY Mellon Wealth Management заявила, что достала свой «список на покупку». Левайн сказала в интервью Bloomberg TV и Radio, что она остается «очень оптимистичной». По мнению Билла Каллахана, инвестиционного стратега Schroders, «покупать акции имеют смысл прямо сейчас», и покупатели на провале будут вознаграждены, поскольку рынок продолжает расти.

Несмотря на восстановление во вторник, мнения рынка об устойчивости восстановления по-прежнему разделены. Так Стивен Мейджор из HSBC в течение многих лет называл ожидал, что доходность US treasuries облигаций упадет до 1% — и продолжает придерживаться своей точки зрения. Мало кто столь же оптимистичен насчет облигаций — средний прогноз его конкурентов составляет 1.8%, а более десятка других ожидают 2% или более. Но для Мейджора самые положительные признаки выздоровления, возможно, уже прошли на фоне роста числа случаев заражения вирусом. «Для меня скорее всего мы увидим потерю динамики восстановления и макроэкономических данных», — сказал он.

По словам источников, администрация Байдена видит признаки облегчения в связи с нехваткой поставок полупроводников в мире. Производители взяли на себя обязательства производить больше автомобильных чипов для автопроизводителей, которые остановили производство, после того как министр торговли Джина Раймондо провела серию встреч между полупроводниковыми компаниями, их поставщиками и клиентами, чтобы уменьшить взаимное недоверие.



