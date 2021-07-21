Американские инвесторы вчера почти полностью выкупили просадку понедельника. Никаких позитивных новостей на рынке вчера не появилось, но их не было и при предыдущих распродажах. Так что падение без причины сменилось таким же беспричинным отскоком.

Мы выглядели намного слабее, прибавив по Индексу Мосбиржи всего 0,3% — в 5 раз меньше американских индексов. Слабость российского рынка акций обусловлена окончанием дивидендного периода, приближением думских выборов и, наверное самое главное, падением нефти, через призму которой западные инвесторы смотрят на российскую экономику и фондовый рынок.

Сегодня внешний фон выглядит нейтральным: американские фьючерсы торгуются около вчерашнего закрытия, а вот нефть снова припадает, теряя 0,5%, и не решаясь уйти выше 70 долларов за баррель. При таком раскладе откроемся мы недалеко от отметки 3700 пунктов, где закрывались вчера.

Собственных идей на рынке нет, так что в дальнейшем мы будем следовать за внешним фоном. Хочется предостеречь от покупок акций широким фронтом: с большой вероятностью мы увидим еще как минимум один провал котировок.

Наиболее пессимистичный краткосрочный взгляд у нас на бумаги нефтяного сектора, которые и при дорогущей нефти выглядели слабенько. Судя по динамике нефти, возможен сценарий ее снижения ближе к 60 долларам за баррель. Но это не исключает достижения 80 долларов за баррель позднее, до конца года.

По-прежнему ждем подъема акций черных металлургов. Драйвером их роста в ближайшие дни может стать отчетность ММК и НЛМК, а сильные просадки будут выкупаться из-за высокой дивидендной доходности акций компаний сектора. В частности, ждем, что те же ММК и НЛМК заплатят по итогам квартала около 4% дивидендной доходности.

«Норникель» сумел вчера закрыться выше сопротивления 25 тыс руб. Вроде это должно спровоцировать дальнейший подъем, но сегодня с утра никель теряет 1,7% стоимости, а сама бумага очень чувствительна к действиям нерезидентов.

Рубль на утренней сессии подрастает на 0,1%. Скорее всего, до решения ЦБ по ставке и спокойном внешнем фоне пара доллар-рубль останется в очень узком боковике 74-74,6. Но если Эльвира Набиуллина на своей пресс-конференции не окажет поддержку рублю, то неделю пара закроет выше сопротивления 74,6, что создаст почву на движение в район 76.