Западные площадки компенсировали провал понедельника
Европейский фондовый рынок во вторник стабилизировался после наиболее сильной распродажи в этом году, которая произошла в понедельник. Росту способствовал ряд позитивных данных по прибыли корпораций и данные от горнодобывающих компаний. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,5%, британский индикатор FTSE 100 также увеличился на 0,5%, французский CAC 40 прибавил 0,87%, немецкий DAX вырос 0,56%.
Акции швейцарского банка UBS выросли на 4,0% после того, как банк показали рост чистой прибыли во втором квартале на 63%, чему помог растущий бизнес-управления благосостоянием.
Динамика американского фондового рынка также была положительной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 1,57, Dow закрылся на 1,62% выше нулевой отметки, а S&P500 вырос на 1,52%.
Бумаги банков подскочили во вторник после того, как резкого снижения в понедельник. JPMorgan, Citigroup и Bank of America выросли более чем на 2%, на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций выше 1,2%. Вторник был насыщен на корпоративные события.
Акции IBM выросли на 1,5% после того, как прибыль компании во втором квартале превзошла оценки по выручке и прибыли. Компания заработала прибыль на акцию в $2,33 при выручке в $18,75 млрд. Аналитики ожидали, что компания заработает $2,29 на акцию при выручке в $18,29 млрд.
Котировки нефтесервисной компании Halliburton выросли на 3,7% после отчета о прибыли второй квартал подряд на фоне роста цен на нефть. Компания заработала $0,26 на акцию, что оказалось лучше ожидаемых аналитиками $0,23. Однако выручка оказалась недостаточной — $3,71 млрд против ожидаемых $3,74 млрд. Peloton Interactive вырос на 6,69% после объявления о том, что предоставит полностью застрахованным членам UnitedHealth бесплатный доступ к своим живым занятиям фитнесом и занятиям по запросу. На 2,6% выросли также акции Apple после повышения целевой цены аналитиками UBS в преддверии отчета о прибылях на следующей неделе, заявив, что высокие продажи iPhone и Mac должны увеличить акции.
В ходе вечерней сессии капитализация Netflix упала на 2% после сообщения о разочаровывающих доходах и прогнозах числа подписчиков в третьем квартале. Netflix заработал $2,97 на акцию, что ниже оценок в $3,16 на акцию. Выручка превзошла ожидания. Компания заявила, что ожидает 3,5 миллиона чистых подписчиков в третьем квартале, что почти на 2 миллиона ниже оценок аналитиков.
В среду законопроект об инфраструктуре стоимостью $1,2 трлн. должен пройти предварительное процедурное голосование в Сенате США. Среди интересных отчетов стоит отметить Johnson & Johnson, Coca-Cola, Verizon, Anthem, Kinder Morgan.
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