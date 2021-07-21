Во вторник рубль частично отыграл потери понедельника, укрепившись до 74,4 за доллар (+0,4%) и до 87,6 за евро (+0,5%). Восстановлению рубля способствовал умеренный рост цен на нефть, а также ослабление панических настроений на глобальных рынках. Вместе с рублем дорожали валюты Бразилии (+0,6%), Индии (+04%), Чили (+0,3%), Турции (+0,2%). В то же время, индекс 24 валют развивающихся стран снизился на 0,1% из-за продолжающегося ослабления валют Мексики, ЮАР, Южной Кореи и др. Риски замедления деловой активности из-за роста заболеваемости Covid-19 по-прежнему обуславливают повышенный спрос на защитные активы.

Сегодня ожидаем сохранения курса доллара в середине диапазона 73,5 – 75,5 рублей с возможность движения к верхней границе в случае ухудшения внешнего фона. Поддержку рублю будет оказывать приближение налогового периода и восстановление спроса на ОФЗ.



