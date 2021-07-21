Вчера российский рынок акций предпринял попытку отскока вверх, поскольку утром внешний фон был умеренно благоприятным: фьючерсы на основные европейские и американские индексы росли, а нефтяные цены оттолкнулась от минимумов предыдущего дня. Однако днем российские индексы постепенно сползли к уровням предыдущего закрытия и даже ненадолго ушли в красную зону вслед за нефтяными котировками.

Впрочем, позитивное начало торгов в США вернуло и европейские, и российские индексы в плюс, в итоге индекс РТС поднялся на 0,5%, а индекс Мосбиржи прибавил чуть менее чем 0,3%.

Инвесторы по-прежнему пытаются оценить, насколько волна заболеваемости, связанная с появлением нового штамма коронавируса и наблюдаемая в Европе и США, способна повлиять на экономический рост, и, если высокие темпы восстановления экономики сохранятся, то не приведет ли отмечаемая в последние месяцы повышенная инфляция к ужесточению политики центробанков. Поэтому на биржах сохраняется высокая волатильность.

Вчера американский рынок отыграл часть потерь предыдущего дня. Причиной могла послужить сильная статистика по началу строительства нового жилья. В июне рост показателя составил 6,3% месяц к месяцу против прогнозных 1,2%. Соответственно, та часть инвесторов, которая делает ставку на дальнейшее быстрое восстановление экономики, получила очередной аргумент в поддержку своих ожиданий и повод для покупки акций циклических отраслей, которые в понедельник пострадали, а вчера выросли больше бумаг других секторов.

Индекс Euro Stoxx 50 прирос за день на 0,7%, американский S&P500 поднялся на 1,5%, а Nasdaq – на 1,6%. Однако уже сегодня фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Азиатские рынки умеренно растут после нескольких дней снижения. Нефть подешевела на данных API о росте нефтяных запасов в США, цена сорта Brent опустилась ниже 69 долл./барр.

Российский рынок начнет день в плюсе недалеко от уровней вчерашнего закрытия.