Во вторник российский рынок акций показал нейтральную динамику в течение дня и лишь ближе к завершению сессии начал расти, получив поддержку с американских площадок. Индекс Мосбиржи сумел удержаться в рамках продолжительного восходящего тренда, сформированного еще в конце прошлого года. Котировки остались выше важной области 3685–3700 п., что сохраняет актуальность среднесрочной фазы роста.

Лучше рынка выглядел финансовый сектор и акции черной металлургии. Нефтяные фишки удержались от продолжения распродаж на фоне стабилизации котировок Brent.

Об ухудшении ситуации можно будет вновь говорить при закреплении индекса Мосбиржи ниже 3685–3700 п. При таком раскладе следующие цели коррекции придется сместить в область поддержки 3600–3620 п.

Локально на нашем рынке пока нет своей внутренней истории. Внешний фон играет определяющую роль при определении направления движения. Без отскока рынка США российские индексы вчера вполне могли бы закрыться на отрицательной территории. И лишь после того, как стало понятно, что за океаном началось очередное активное восстановление, появился спекулятивный спрос и в российских фишках.

За океаном ключевые индексы всего лишь за одну сессию отыграли почти все снижение понедельника. При этом не появлялось каких-либо важных позитивных новостей, касающихся пандемии, инфляции или снижения рисков замедления темпов экономического роста в США. Так что можно сказать, что как падение произошло «ни на чем», так и восстановление происходит без новостных драйверов. Достаточно существенный подъем показали акции группы B.E.A.C.H. (туризм, отели, круизы, авиаперевозчики и пр.), которые днем ранее были в аутсайдерах.

Сохранить вчерашнюю скорость роста американскому рынку сегодня будет непросто. Наоборот, на этой неделе мы еще можем увидеть новую попытку снижения. О существенном ухудшении дальнейших перспектив можно будет говорить, если индекс S&P 500 опустится ниже минимумов понедельника (4233 п.). В таком случае цели коррекции сместятся к 4060 п., что на 6% ниже текущих значений.

Впрочем, сложившуюся формацию ранее в рамках up-тренда мы уже несколько раз видели. Так, в мае и в июне были ровно такие же импульсы снижения, которые впоследствии быстро выкупались. Сейчас задача S&P 500 как раз в том, чтобы не допустить повторного спуска к локальным минимумам, так как в этом случае трендовая формация поменяется, что дополнительно ускорит распродажи.

В фокусе

∙ Самолет (+4,9%). В акциях продолжается мощное ралли в ожидании сохранения высоких темпов роста бизнеса, заложенных в стратегию компании. Бумаги уже вышли на третье место по динамике в 2021 г., прибавляя 126% вслед за TCS Group (+171%) и Казаньоргсинтезом-ап (+179%).

∙ НЛМК (+3,1%), Северсталь (+2,6%), ММК (+1,6%). Сектор выглядит лучше рынка на фоне позитивной отчетности и ожидания высоких квартальных дивидендов (от 4%). Представители черной металлургии могут по-прежнему оставаться устойчивей индекса Мосбиржи.

∙ ГМК Норникель (+0,4%). Компания опубликовала операционные результаты за II квартал и I полугодие 2021 г. Снижение объемов производства металлов было ожидаемым из-за подтопления рудников и аварии на обогатительной фабрике. Сокращение операционных показателей уже заложено в котировки и не должно оказать заметного влияния на бумаги. Умеренно негативным моментом можно отметить смещение на ноябрь сроков выхода на проектную мощность Таймырского рудника. Ранее компания планировала вывести актив на полную загрузку к концу июня. В то же время производственный прогноз на 2021 г. был подтвержден, поэтому реакция бумаг на данный момент, скорее, может быть нейтральной.

∙ Лензолото-ао (-19,8%), Лензолото-ап (-13,6%). Амплитуда колебаний акций говорит сама за себя. Это чисто спекулятивный инструмент. Движения в десятки процентов происходят без каких-либо фундаментальных причин. Мы по-прежнему считаем, что никакой долгосрочной идеи в этих бумагах нет, прежде всего в обыкновенных. Котировки могут в моменте уверенно расти, однако все это лишь спекулятивный момент, на наш взгляд, не имеющий под собой оснований.

∙ На сегодня запланировано заседание совета директоров ММК. В повестке есть вопрос дивидендов. По нашим оценкам, квартальные выплаты могут быть около 4% или чуть выше относительно текущей цены. Рекомендацию, вероятно, опубликуют уже завтра вместе с отчетом о финансовых результатах за II квартал по МСФО.

∙ В США продолжится сезон корпоративных отчетов. Среди крупных эмитентов результаты представят Johnson & Johnson, Coca-Cola, Verizon, Texas Instruments.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 падают на 0,1%, нефть Brent снижается на 0,5% и находится в районе $68,8.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня 3700 п.