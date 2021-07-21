Доходности UST остаются около полугодовых минимумов
Сектор российских еврооблигаций: риск-премия вернулась к отметке 86 б. п. Летние объемы ликвидности и усиление опасений по поводу глобального роста из-за распространения дельта-штамма Covid-19 продолжают удерживать доходность базового актива на полугодовых минимумах. Впрочем, все это пока слабо отражается на евробондах ЕМ (включая отечественные бумаги), динамика которых остается «летней».
Сектор ОФЗ: умеренный позитив. Снижение давления со стороны UST вчера отыгрывалось и на рублевом долговом рынке – цены ОФЗ с фиксированными купонами подросли примерно на 20 б. п. Сегодня Минфин предложит на аукционе 10-летний выпуск на 20 млрд руб. Что ж, ведомство остается верным себе, предлагая долгосрочную бумагу в рамках удлинения дюрации размещаемых госбумаг (об этом недавно говорил Антон Силуанов). На наш взгляд, принимая во внимание практически плоскую кривую ОФЗ, рынку сейчас, наверное, были бы более интересны бумаги с погашением через 2-3 года.
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