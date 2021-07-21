Цены на нефть в среду демонстрировали попытку восстановления, которая была ограничена слабыми данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.

После падения почти на 7% в понедельник котировки нашли поддержку в районе $68 за баррель. Распродажи начала недели связаны с планами ОПЕК+ увеличить добычу на фоне угрозы более слабого, чем ожидалось, спроса из-за всплеска коронавируса дельта.

Индийский штамм или коронавирус варианта дельта является более заразным, чем обычный COVID-19, и более устойчивым к некоторым современным вакцинам. Рост числа заражений вызывает опасения, что локдауны продлятся дольше, чем предполагали более ранние прогнозы. Это может замедлить восстановление экономики и рост потребления топлива.

Во вторник цены на нефть отскочили на фоне аналогичной динамики мировых площадок, но активность покупателей была низкой. Поздно вечером API опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые оказали дополнительное давление на рынок.

Запасы нефти и бензина выросли на 0,8 млн и 3,3 млн баррелей, соответственно, в то время как запасы дистиллятов сократились на 1,2 млн баррелей. Данные оказались преимущественно негативными. Рост запасов бензина в высокий автомобильный сезон выглядит тревожным и намекает на вероятность ослабления спроса.

Сегодня вечером официальную статистику представит EIA. Если рост запасов подтвердится, то негативная динамика по нефти может усилиться. Также в фокусе будут данные по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. При ухудшении сентимента котировки могут обновить локальный минимум, но массированных распродаж по образцу понедельника не ожидается.

Инвестбанк Goldman Sachs, несмотря на позитивную оценку нового соглашения ОПЕК+, понизил прогноз по Brent на III квартал с $80 до $75 за баррель. Специалисты банка объясняют это сокращением оценки спроса во II полугодии из-за распространения коронавируса дельта. Между тем, прогноз по ценам в IV квартале был симметрично повышен с $75 до $80 за баррель на фоне ожидаемого дефицита 1,7 млн б/с.

Ранее в 2021 г. прогнозы Goldman Sachs были одними из наиболее точных среди оценок крупных инвестбанков. Уже с начала года банк был оптимистично настроен по ценам на нефть, обозначив наиболее высокий таргет — $55 за баррель. При этом к концу I квартала банк уже допускал рост котировок в летний период до $70–80 за баррель. Такая точность может повысить доверие участников рынка к дальнейшим прогнозам банка, хотя успех в прошлом совсем не гарантирует, что прогностические модели банка и дальше будут показывать столь точные результаты.



