Вчерашний недельный аукцион регулятора по привлечению депозитных средств на неделю показал рекордно низкий спрос — 419 млрд руб. при довольно стандартном лимите в 1.24 трлн руб. В результате, по итогам сегодняшних расчетов, уже завтра профицит структурной ликвидности может сократиться до 0.7 трлн руб. При этом объем остатков на корсчетах устойчиво держится вблизи отметки 4.0 трлн руб., что существенно превышает нашу оценку минимально необходимого среднего значения (3.1-3.2 трлн руб.) для удержания ставок фондирования вблизи или ниже ключевой.

Все это подтверждает нашу гипотезу о готовности банков мобилизовать все свободные денежные остатки для создания запаса по усреднению обязательных резервов в преддверии пятничного заседания Банка России. Каков бы ни был исход этого события, уже со следующей недели показатели состояния рынка ликвидности могут прийти в норму, а ставка Ruonia о/н может резко перейти из состояния увеличения премии против ключевой ставки (+28 бп по итогам понедельника) в состояние сильного дисконта (-25-30 бп) и продержаться в нем до середины августа.