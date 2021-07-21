Волнение банков в ожидании решения по ставке достигло апогея
Вчерашний недельный аукцион регулятора по привлечению депозитных средств на неделю показал рекордно низкий спрос — 419 млрд руб. при довольно стандартном лимите в 1.24 трлн руб. В результате, по итогам сегодняшних расчетов, уже завтра профицит структурной ликвидности может сократиться до 0.7 трлн руб. При этом объем остатков на корсчетах устойчиво держится вблизи отметки 4.0 трлн руб., что существенно превышает нашу оценку минимально необходимого среднего значения (3.1-3.2 трлн руб.) для удержания ставок фондирования вблизи или ниже ключевой.
Все это подтверждает нашу гипотезу о готовности банков мобилизовать все свободные денежные остатки для создания запаса по усреднению обязательных резервов в преддверии пятничного заседания Банка России. Каков бы ни был исход этого события, уже со следующей недели показатели состояния рынка ликвидности могут прийти в норму, а ставка Ruonia о/н может резко перейти из состояния увеличения премии против ключевой ставки (+28 бп по итогам понедельника) в состояние сильного дисконта (-25-30 бп) и продержаться в нем до середины августа.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210721/834257775.html