Повышенная волатильность сохраняется на рынке нефти
Повышенная волатильность сохраняется на рынке нефти: ближайший фьючерс на Brent смог вчера подняться выше 72 долл./барр. После падения ниже 68 долл./барр. в начале недели. Инвесторы пытаются найти баланс между негативными последствиями для спроса на энергоносители от распространения дельта-штамма и ожиданиями, что баланс рынка нефти все же останется профицитным по спросу до конца года, несмотря на решение ОПЕК+ нарастить добычу.
Статистика по запасам от Минэнерго США вышла похожей на опубликованные ранее данные API. Так, запасы сырой нефти выросли на 2,1 млн барр., первые с мая, а запасы бензинов снизились всего на 121 тыс. барр., дистиллятов — на 1,3 млн барр. Индикатор спроса на топливо вышел на уровне допандемийного: 4-х недельная средняя составила 20,6 млн барр./день. При этом рост запасов сырой нефти не оправдан, учитывая, что импорт подскочил до максимумов с июля 2020 г. (7,1 млн барр./день). Мы ожидаем сохранения волатильности на рынке нефти, полагая, что цены сегодня могут развернуться вниз, к 70 долл./барр.
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