Отечественные инвесторы вчера продолжили откупать просевшие в понедельник акции. Но делали они это очень вяло. Мало того, что Индекс Мосбиржи вырос вчера всего на 0,5% против прибавивших 0,8% американских и далеко более процента европейских индексов, так еще и обороты торгов сократились. Вчера в бумагах Индекса Мосбиржи было наторговано чуть более 50 млрд руб – это на треть меньше среднего уровня.

Слабенько смотрелась нефтянка, несмотря на то, что вчера нефть взлетела более чем на 5%, и вновь ушла выше 70 долларов за баррель. Никаких особых причин для роста нефтяных котировок не было, так же как и не было поводов для ее обвала более чем на 6% в понедельник. Более того, Минэнерго США, впервые за 8 недель, сообщило о росте запасов нефти на 2,1 млн баррелей при ожидании рынком снижения на 4,5 млн.

Еще более пугает снижение на хорошем фоне акций Сбербанка и «Норникеля», в которые нерезиденты инвестируют наибольшую долю своих активов. Складывается впечатление, что иностранные инвесторы потихоньку уходят из рублевых акций, продавая их на отскоках.

Еще одним негативом стал рост цен ОФЗ. Доходности госбумаг сейчас очень шоколадные в условиях туманных перспектив рынка акций, и переток средств на долговой рынок вполне оправдан. Если завтра глава ЦБ Эльвира Набиуллина даст намек, что в дальнейшем ставка не будет агрессивно расти, то уход денег в облигации может усилиться.

Среди позитивных моментов стоит отметить окончательное прояснение вопроса с «Северным потоком 2»: Германия и США договорились! Это выдернуло вверх котировки «Газпрома» на 2%. Считаем, что «Газпром» не остановится, и вполне может покорить отметку 300 руб даже в условиях боковика по Индексу Мосбиржи.

Сегодня отчетности за второй квартал опубликуют ММК и НЛМК. Не исключено, что по факту события кто-то начнет фиксировать прибыль, но сильно бумаги просесть не должны, при их квартальной дивидендной доходности свыше 4% избавляться от акций среднесрочные инвесторы не будут.

В целом же сегодня внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Американские фьючерсы прибавляют символические 0,1%, металлы торгуются разнонаправленно, нефть теряет треть процента, спустившись к отметке 72 доллара за баррель. Если обстановка на западных площадках резко не улучшится, то российскому рынку акций будет сложно продолжить отскок, учитывая отсутствие ярко выраженного желания покупать.

Рубль вчера вырос в паре с долларом, что является следствием налогового периода и увеличения спроса на ОФЗ. День пара завершила на отметке 74, которая выступает не очень сильной поддержкой. Сегодня с утра рубль пытается развить успех, и не исключено, что это у него получится.

Однако покупать рубль против доллара опасно даже спекулятивно. Лучше дождаться пятницы, когда ЦБ объявит нам планы по своей денежно-кредитной политике, ждать разворота пары вверх и присоединяться к девальвационному движению рубля.