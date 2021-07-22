Рубль постепенно набирает силы
В среду доллар торговался в середине прогнозируемого коридора 73,5-75,5 рублей с незначительным закрепление на уровне 73,9 рубля.
Российская валюта провела сессию с удорожанием на 50 копеек при сохранении повышенной торговой активности (на 11% выше среднего значения за последний месяц). Евро, в свою очередь, незначительно подешевел и опустился до значения 87,2 рубля. Укреплению рубля способствовали следующие основные факторы. Во-первых, нефть марки Brent резко отыграла потери начала недели и смогла подобраться к отметке 72 долл./бар. Во-вторых, отметим дальнейшее оживление на рынке рублевых облигаций и успешные итоги размещения ОФЗ. Фактором поддержки служат ожидания резкого повышения ключевой ставки в пятницу и приближающийся налоговый период.
По состояния на утро четверга ситуация, складывающая на глобальных рынках, не препятствует дальнейшему постепенному укрепления рубля.
Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным тестом его нижней границы в случае сохранения внешнего позитивного фона, поддерживаемого налоговым периодом.
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