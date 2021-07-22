Биткоин растет на фоне поддержки лидерами мнений
Акции США выросли второй день подряд, поскольку инвесторы сосредоточили внимание на корпоративной отчетности, отвлекая внимание от потенциального влияния дельта-варианта на восстановление мировой экономики. S&P 500 прибавил +0.8%. Восемь из 11 основных отраслевых групп выросли, причем лидерами роста стали сектора Energy (+3.5%) и Financials (+1.7%). Высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил +0.8%, а индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на +1.8%.
Биткоин увеличил полосу роста, ненадолго превысив отметку $32,000 долларов на фоне того как криптовалютные лидеры мнений Илон Маск, Джек Дорси и Кэти Вуд выступили на панели о будущем цифровой валюты. Маск подтвердил свою поддержку криптовалюты, заявив, что он владеет биткоинами, а также Dogecoin и Ethereum. Он также сказал, что SpaceX владеет биткоинами, а Tesla «скорее всего» скоро возобновит прием их к оплате. Вуд назвала биткоин «страховкой от дефляции» и сказала, что он станет более экологически чистым. Ethereum тоже вырос на данных новостях. По данным Goldman Sachs, около полвины компаний, управляющих благосостоянием и личными делами богатых людей, планируют добавлять криптовалюты в диверсифицированные портфели клиентов.
Джером Пауэлл пользуется широкой поддержкой среди высших советников Белого дома в отношении еще одного срока на посту главы ФРС, хотя, как сообщили источники, президенту Байдену рекомендации еще не поступили. Хотя решение ожидается в этом году — самое раннее в сентябре — официальные лица непредвзято относятся к тому, кого в итоге поддержит администрация Белого дома в качестве кандидата. Срок полномочий Рэндала Куорлза на посту вице-председателя по надзору истекает в октябре, а срок полномочий губернатора Ричарда Клариды – в январе.
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