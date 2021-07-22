Минфин разместил новый госдолг без премии, ОФЗ дорожают
В среду рост цен ОФЗ продолжился. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,11% годовых (-8 б.п.), 2-летних – до 6,76% (-7 б.п.). Спрос на ОФЗ был поддержан ростом нефтяных цен и восстановлением аппетита к риску на глобальном рынке. Из локальных факторов отметим относительно небольшой объем предложения нового госдолга на фоне профицита бюджета и замедление инфляции. За неделю с 13 по 19 июля потребительские цены снизились на 0,01%. Минфин РФ вчера на аукционе продал 10-летние ОФЗ-ПД 26239 в запланированном объеме на 20 млрд руб. Спрос составил 58 млрд руб. Размещение прошло с доходностью на 5 б.п. ниже, чем на закрытии торгов во вторник. Это стало первым размещением новых ОФЗ без премии к вторичному рынку.
Сегодня на сохраняющемся позитивном внешнем фоне ожидаем, что умеренный рост цен рублевых облигаций продолжится. Кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз еще на 3 б.п.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210722/834267690.html