На валютном рынке наблюдается низкая волатильность
- Сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику, но большинство азиатских индексов в плюсе.
- Ждём от российского рынка дальнейших попыток восстановить потери. Индекс МосБиржи всё же имеет шансы закрыть неделю выше отметки 3750 пунктов для чего у него есть два дня. Рубль на утренних торгах укреплялся и уже преодолел свои максимальные значения среды.
- Главным событием дня будет заседание ЕЦБ по ставке, но изменений в денежной политике не ожидается. Впрочем, европейский регулятор может уточнить параметры программы покупки активов.
- Далее в США в 15:30 мск индекс национальной активности ФРБ Чикаго, первичные обращений за пособием по безработице, продажи на вторичном рынке жилья, а также индекс опережающих экономических индикаторов. В этот день также состоятся размещения казначейских обязательств США, включая 10-летние бумаги.
- В России выйдет статистика по промышленному производству, которое могло показать годовые темпы роста на уровне 10,1% в июне.
- Отчётность по МСФО предоставят ММК и НЛМК, а также советы директоров компаний дадут рекомендации по дивидендам.
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