Цены на нефть в среду подскочили и отыграли почти все снижения начала недели. Драйвером стали позитивные данные от Минэнерго США, которые вернули участникам рынка оптимизм в отношении спроса и развеяли сомнения в том, что увеличение добычи ОПЕК+ может оказать давление на рынок.

На прошлой неделе данные EIA показали неожиданное сокращение поставок нефтепродуктов в США при одновременном росте запасов бензина. На фоне объявления третьей волны пандемии, связанной со стремительным распространением более заразного дельта-варианта коронавируса, такие данные увеличили тревогу по поводу спроса на топливо. Предварительные данные по запасам нефти от API на этой неделе вновь показали рост запасов бензина, из-за чего нефтяные котировки вчера с утра снижались. Однако данные EIA не оправдали пессимизма, чем поддержали рост.

Запасы бензина и дистиллятов на прошлой неделе снизились на 0,12 млн и 1,35 млн баррелей, соответственно, на фоне незначительного сокращения загрузки НПЗ с 91,8% до 91,4%. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, восстановились и на прошлой неделе составили 20,6 млн б/с (+1,3 млн). Падение поставок на прошлой неделе оказалось разовым.

Запасы нефти выросли на 2,1 млн баррелей за счет резкого скачка чистого импорта на 2,5 млн б/с. Формально это медвежий сигнал, но колебания импорта и экспорта могут быть разовыми, в то время как более устойчивая компонента предложения — уровень добычи, — осталась стабильной на уровне 11,4 млн б/с. Ранее добыча в США резко подскочила на 0,3 млн б/с всего за две недели, что могло встревожить рынок, ведь актуальные прогнозы предполагают более скромный уровень производства в III квартале — EIA оценивает его в 11,17 млн б/с.

Фьючерсы на Brent по итогам сессии прибавили более 4% и закрыли торги выше отметки $72 за баррель. Формально потенциал для дальнейшего восстановления еще есть, но весомого повода для возращения к уровням прошлой недели не наблюдается. Позитивный сентимент может поддерживать котировки выше $70 еще какое-то время, но уверенности в устойчивости таких уровней сейчас нет. Вероятность возобновления коррекции пока сохраняется.