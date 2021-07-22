Petropavlovsk Pls сократил производство золота
В 1 п/г реализовано на 40% меньше золота год к году. Компания Petropavlovsk Pls (POG LN – без рекомендации) вчера опубликовала итоги производственной деятельности за 2 кв. и 1 п/г 2021 г. Общий объем продаж золота в 1 п/г составил лишь 187,1 тыс. унций против 312,4 тыс. унций годом ранее. При этом средняя цена реализации золота выросла на 9% до 1 795 долл./унция. Производство золота в 1 п/г 2020 г. сократилось на 40% год к году до 195 тыс. унций, включая 36,7 тыс. унций, произведенных из сырья третьих сторон (на 66% меньше, чем в 1 п/г 2020 г.). Во 2 кв. производство золота упало на 26 % год к году и составило 99,4 тыс. унций.
Компания подтверждает производственные планы на год. Как отметил генеральный директор Денис Александров, 1 п/г было для Petropavlovsk Pls переходным периодом, поскольку компания готовилась к запуску обогатительной фабрики на месторождении Пионер, которая должна обеспечить сырьем гидрометаллургический завод «Покровский». В дальнейшем компания ожидает роста производства и подтверждает планы по добыче 430–470 тыс. унций золота в 2021 г. Из общего объема собственное производство ожидается на уровне 370–390 тыс. унций. В прошлом году собственного золота компания произвела 385,6 тыс. унций, а золота из концентрата, приобретенного у сторонних производителей, – 162,5 тыс. унций. Таким образом, в нынешнем году планируется сократить низкомаржинальную переработку стороннего сырья.
Ожидается ухудшение финансовых показателей по итогам 1 п/г. Учитывая относительно слабый рост средней цены на золото в 1 п/г 2021 г., из-за заметного сокращения производства финансовые результаты компании за период ухудшатся год к году. Мы ожидаем, что выручка составит 339 млн долл., что на 36% ниже соответствующего прошлогоднего показателя, а EBITDA упадет на 29% до 130 млн долл.
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