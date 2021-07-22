Сектор российских еврооблигаций: почти без изменений. «Медведи» рынка американских трежерис не сдаются – вчера доходности бумаг совершили довольно бодрый отскок, 10-летка почти вернулась к отметке 1,3%. Агентство S&P повысило рейтинги МКБ до BB с BB-, отметив, что бизнес МКБ оказался устойчивым в нестабильных рыночных условиях в 2020 г., о чем свидетельствуют показатели операционной эффективности банка, его способность генерировать прибыль и показатели качества активов, отражающие сбалансированный подход к принятию рисков.

Сектор ОФЗ: выглянуло солнце. Вчера на рынке рублевого госдолга случилось мини-ралли – цены ОФЗ с фиксированными купонами подросли почти на 30 б. п. По-видимому, участники рынка продолжили отыгрывать снижение давления со стороны долларовых ставок. По данным ЦБ, оценка ожидаемой населением в ближайшие 12 месяцев инфляции в июле достигла максимальных за всю историю наблюдений 13,4%, увеличившись с 11,9% в июне. Оценка наблюдаемой населением инфляция в июле также выросла до максимальных 16,5% с 14,9% в июне. В общем-то, все эти рекорды предвещают самую жесткую реакцию на завтрашнем заседании Центробанка. С другой стороны, вчера Росстат опубликовал данные, согласно которым снижение цен на овощи с 13 по 19 июля привело к символической дефляции в 0,01%, в результате чего годовая инфляция замедлилась до 6,5% на 19 июля с пиковых 6,6% на 5 июля. На наш взгляд, последние данные по недельной ценовой динамике могут все-таки несколько остудить пыл регулятора в вопросе повышения ключевой ставки. Наш прогноз на завтрашнее заседание составляет 75 б. п.