За период c 13 по 19 июля Росстат зафиксировал символическую дефляцию —0.01% н/н, что вызвано долгожданным торможением роста цен на плодоовощную продукцию (-2.1% н/н). Отрицательный прирост цен проявился впервые в этом году с небольшим опережением графика — это позволило вернуть среднесуточную инфляцию с начала июля до 0.02% и удержать годовую оценку на уровне 6.50% г/г.

За последнюю неделю цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также медикаменты менялись разнонаправленно, а цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0.2%/0.1% н/н. Подобная картина в совокупности с замедлением инфляционной динамики в последние две недели вряд ли сильно охладит «ястребиный» настрой регулятора, так как имеющихся данных мало для оценки «трендовой» компоненты инфляции. При этом, инфляционные ожидания остаются в зоне риска. По данным последнего отчета инФом и Банка России, в июне ожидания потребителей на год вперед вновь выросли (11.9 п против 11.3 п в мае), как и ожидания производителей (баланс ответов на следующие 3 месяца – 27.4 против 26.8 в мае).

Единственный аргумент в данном отчете в пользу рассмотрения повышения ставки на 50-75 бп (прогноз Росбанка +75 бп), а не на 100 бп находится в плоскости разнородных ожиданий среди респондентов со сбережениями и без: наличие сбережений способствует замедлению ожиданий (9.7 п против 10.2 п в мае), вероятно, на фоне роста привлекательности депозитов и иных видов активов. Одновременно с этим потребительские настроения начали меняться в пользу увеличения сбережений, предполагая в том числе сокращение спроса на товары длительного пользования. В этой связи, регулятор может избрать тактику умеренного повышения ставки (+50-75 бп) с сохранением пространства и возможностью оценки кумулятивного ужесточения политики (+125 бп с начала года) к последующим заседаниям.