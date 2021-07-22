Согласно нашим расчетам на недельных данных Росстата, инфляция на последней неделе перед заседанием ЦБ продолжила снижаться – до уровня 6,46% г./г. (6,51% г./г. неделей ранее). Более того, среднесуточный темп даже незначительно опустился ниже нуля. Основное снижение цен произошло в части плодоовощной корзины, в то время как повышательное давление продолжают оказывать цены на стройматериалы.

Инфляция продолжила закрепляться вблизи отметки 6,5%… Нисходящая недельная динамика инфляции, хоть и за счет более волатильной ее компоненты, немного обнадеживает: так, при сохранении аналогичных темпов в оставшиеся дни июля месячная инфляция может составить лишь 0,3% м./м. (при том, что в предыдущие месяцы рост был вблизи отметки 0,7% м./м.). В целом такой уровень позволит годовым темпам закрепиться в районе 6,5% г./г. по итогам июля – в таком случае текущие значения, вероятно, являются пиком. Недавно первый вице-премьер РФ А. Белоусов отметил, что к концу года инфляция может опуститься на уровень около 5%: для достижения такого значения средний темп м./м. в августе-декабре должен быть равен ~0,1% м./м., что, конечно, сложно пока представить в качестве базового сценария, но при определенной комбинации факторов все же возможно (при спаде мировых цен на сырье и ощутимом влиянии на инфляцию нормализации бюджетной и монетарной политики).

… но инфляционные ожидания идут вверх. Также ЦБ опубликовал результаты июльского опроса «инФОМ»: наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания продолжили расти – до отметки 16,5% г./г. и 13,4% г./г., соответственно. На наш взгляд, сами значения опросных показателей сейчас не так показательны – скорее, важен факт того, что они остаются на существенно повышенных уровнях. Инфляционные ожидания являются важным показателем для ЦБ, однако очевидно, что респонденты оценивают их импульсивно и инерционно, часто акцентируя внимание на дорожающих товарах (и игнорируя дешевеющие) и особенно уделяя внимание волатильности курса рубля. Поэтому факт сохранения инфляционных ожиданий в «тревожной» зоне, на наш взгляд, не должен стать в числе решающих аргументов в вопросе определения шага на завтрашнем заседании. Мы полагаем, что некоторое замедление годовых темпов инфляции все же более важный сигнал, который может позволить ЦБ выбрать более плавную стратегию ужесточения ДКП. Тем не менее, определенная напряженность относительно оценки ситуации с инфляцией с высокой вероятностью может заставить ЦБ поступить, на наш взгляд, избыточно жестко (75-100 б.п.).



