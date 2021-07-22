В четверг, 22 июля, российский рынок следует в русле господствующих в мире позитивных настроений. Рост интереса к покупкам поддерживается сильной квартальной отчетностью эмитентов, которая в мире в самом разгаре и начинается в России.

Накануне индексы США завершили сессию подъемом, сегодня фьючерсы на них также смотрят вверх. Азиатские биржи завершили торги в плюсе, и Европа тоже открыла день в позитивном ключе. Нефть марки Brent вернулась на уровень выше $72 за баррель, а цены на промышленные металлы продолжили рост. На этом фоне к 12:00 мск Индекс МосБиржи прибавляет 0,7%, до 3748,26 пункта, номинированный в долларах Индекс РТС растет на 1%, к 1601,92 пункта.

Акции ММК возглавляют список растущих бумаг в составе Индекса МосБиржи, прибавляя 2,8% после публикации квартальной отчетности. В сравнении с предыдущим кварталом, выручка ММК увеличилась за II квартал 2021 года на 49%, а прибыль выросла вдвое. Совет директоров рекомендовал выплатить квартальный дивиденд в размере 3,53 руб. на акцию. Дивидендная доходность к цене вчерашнего закрытия составляет 5,5%.

Также сегодня квартальный финансовый отчет представил НЛМК (+2,03%). Выручка увеличилась на 44% кв/кв, чистая прибыль выросла на 75%, а свободный денежный поток — на 91%. Рекомендованные дивиденды за второй квартал составили 13,62 руб. на акцию, дивидендная доходность — 5,7%.

Акции «М.Видео» прибавляют 1,6% после публикации операционных результатов. Общие продажи компании за I полугодие 2021 года выросли на 24%.

Среди растущих бумаг также отметим акции «НОВАТЭКа» (+1,34%) и привилегированные акции «Транснефти» (+1,54%).

В аутсайдерах дня к середине дня фигурируют обыкновенные акции «Россетей» (−1,81%) и бумаги HeadHunter (−1,06%), «Магнита» (−0,88%) и X5 Retail Group (−0,83%).