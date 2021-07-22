Рубль: возвращение в комфортную среду
В настоящее время для рубля вновь воцарилась достаточно комфортная обстановка. Глобальные финансовые индексы продолжают восстановление после провала в конце прошлой – начале текущей недели, цены на нефть устояли выше 70 долл. за баррель по марке Brent и сегодня днем тестировали отметку в 73 долл., а геополитический фон вновь успокоился и в настоящее время выглядит относительно нейтральным.
В данных условиях рубль в четверг днем укреплялся примерно на 0,4% в парах с долларом и евро, в том числе еще в утренние часы пара доллар/рубль закрепилась ниже 74 руб., а евро/рубль – ниже 87 руб. Также нельзя забывать и о предстоящих крупных налоговых платежах в бюджет (в понедельник, при этом предварительные расчеты можно ожидать уже завтра). После роста курса доллара в начале текущей недели до максимума более чем за неделю, для экспортеров сформировались привлекательные условия для продажи валютной выручки к налогам, чем, по всей видимости, они не преминули воспользоваться, как только на внешних рынках появились признаки восстановления аппетита к риску.
Ожидания дальнейшего ужесточения процентной политики ЦБ фундаментально остаются фактором поддержки рубля, хотя в целом мы полагаем, что даже наиболее агрессивные сценарии повышения ставки уже учтены рынком. Вероятность увеличения шага повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании (до 75-100 б.п.) достаточно высока. В пользу этого играет сохранение высоких темпов инфляции и повышенных инфляционных ожиданий. Кроме того, сама риторика представителей и официальных материалов ЦБ за последнее время свидетельствовала в пользу перехода к более жестким действиям в части ДКП. В то же время мы не исключаем, что с увеличением шага повышения ставки ЦБ может сделать менее явным сигнал о дальнейшем ужесточении процентной политики или даже вовсе убрать его.
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