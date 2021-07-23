Доллар останется в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей
Рубль находится у нижней границы 73,5 руб/долл. с отсутствием значимой динамики на фоне укрепляющейся нефти
Курс доллара по итогам четверга не показал значимых изменений и остался у нижней границы, несмотря на продолжающую укрепляться нефть.
Рубль в паре с долларом пытался в течение торговой сессии четверга продолжить укрепление, но к ее концу растерял весь внутридневной рост. Евро, в свою очередь, продолжил плавно дешеветь и протестировал отметку 87 рублей, на фоне растущего коэффициента дефицита бюджета ЕС к ВВП. Поддержку рублю оказывало в первую очередь развитие роста нефтяных котировок: нефть марки Brent отыграла большую часть потерь начала недели и смогла подобраться к отметке 73 долл./бар и сохраняет потенциал последующего роста. Кроме того, динамике рубля способствует предстоящий налоговый период и пятничное заседание ЦБ. Сдерживать спрос на рубль к концу дня стало некоторое охлаждение настроений на американском фондовом рынке, способствовавшее более консервативному отношению глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. Нейтральности на рынке способствовало и заседание ЕЦБ, сохранившее ключевые ставки.
По состояния на утро пятницы ситуация, складывающая на глобальных рынках, не препятствует дальнейшему постепенному укреплению рубля, основные индексы находятся в плюсе, нефть марки Brent – 73,6 долларов за баррель.
Сегодня мы ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным пробитием нижней границы в случае входа нефти марки Brent в трендовую зону $74,5-$80 за баррель.
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