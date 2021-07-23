Европейский фондовый рынок в четверг вырос на фоне итогов заседания ЕЦБ. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся ростом на 0,6%, британский индекс FTSE 100 потерял 0,48%, немецкий DAX вырос на 0,58%, а французский CAC увеличился на 0,3%. Европейский центральный банк обязался сохранять ставки на рекордно низких уровнях на более длительное время. Однако президент ЕЦБ Кристин Лагард предупредила, что новая волна пандемии может представлять риск для экономического восстановления в еврозоне.

Основные фондовые индексы США также прибавляли: по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,36%, Dow прибавил 0,07%, S&P500 также увеличился на 0, 2%.

Акции китайского гиганта DiDi упали более чем на 11% после того, как Bloomberg сообщил, что Пекин рассматривает возможность суровых санкций — от крупного штрафа до даже принудительного исключения из списка после IPO в прошлом месяце. Акции DiDi упали примерно на 25% с момента их первоначального публичного размещения в конце июня на фоне давления со стороны регулирующих органов. Китай проводит проверку кибербезопасности компании после утверждения о том, что Didi незаконно собирала данные пользователей.

В четверг свой квартальный отчет опубликовал Southwest Airlines. Акции авиакомпании упали более чем на 3,5%, т.к. авиакомпания понесла больший убыток, чем ожидали аналитики. Продажи авиакомпании выросли почти на 300% по сравнению с предыдущим годом и составили $4 млрд, однако это все еще на 32% меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Однако основной новостной поток был выплеснут на рынок уже после закрытия основной торговой сессии. Котировки Twitter подскочили более чем на 4% после сильного квартального отчета о прибылях. Компания сообщила о прибыли в размере $0,20 на акцию, превысив оценки аналитиков в $0,07 на акцию. Выручка Twitter выросла на 74% в годовом исчислении во втором квартале, что стало самым быстрым ростом компании с 2014 года.

Акции Intel упали на 3% в ходе вечерней сессии, несмотря на лучший, чем ожидалось, отчет о прибылях компании за второй квартал. Технологическая компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,28 на акцию при скорректированной выручке в размере $18,5 млрд. Аналитики ожидали прибыли в размере $1,06 на акцию при выручке в $17,8 млрд. Поводом для снижения стал прогноз снижения рентабельности компании в третьем квартале. Кроме того, второй по величине сегмент компании, чипы для центров обработки данных, сообщил снижении на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пятницу о своих результатах за квартал отчитаются Honeywell International, American Express, Kimberly-Clark, Schlumberger. Страны еврозоны и США опубликует данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг.