Преобладала положительная динамика. Рынок следовал за внешним фоном. Лидерами роста вновь стали акции ИСКЧ (+16,57%). Среди аутсайдеров оставались бумаги Лензолота (-4,41%), демонстрирующие всплеск волатильности на фоне дивидендного ралли и закрытия реестра акционеров. Пара USD/RUB опустилась ниже 74, реагируя на динамику нефтяных котировок.

Банк России проведет важное заседание по монетарной политике. Рыночный консенсус предполагает, что ключевая ставка будет поднята на 50–100 б.п. В свою очередь, аналитики «Фридом Финанс» считают, что повышение составит сразу четыре шага. Небольшое, на 0,1 п.п. годовых, снижение темпов ИПЦ не стоит рассматривать как сигнал к улучшению. Пик инфляции в России еще не пройден; кроме того, инфляция растет и в США. Повышение ключевой ставки Банка России поможет охладить спрос на рынке розничного кредитования, в том числе ипотечного, где регулятор опасается надувания «пузырей». Кроме того, поднятие ставки будет стимулировать вливание средств в депозиты, хотя их доходность будет отставать от инфляции. Приток в классические ОФЗ, по нашему мнению, будет слабым, несмотря на рост доходности. Таким образом, ситуация на рынке в настоящее время будет преимущественно определяться решением ЦБ. При этом игроки готовы к наиболее жесткому варианту, и это, на наш взгляд, не вызовет коррекции. Однако, если регулятор поднимет ставку только на 0,5 п.п. с указанием на возможное повышение в сентябре, то, скорее всего, рынок отыграет это ростом. Бенефициарами такого решения станут бумаги финансового сектора, облигации. На валютном рынке мы не ожидаем значительных колебаний, поскольку для его участников существенное повышение ставки скорее стало бы поводом для игры на укрепление российской валюты. Повышение ставки менее чем на 100 б.п. заметно не отразится на курсе рубля.

Ожидаем смешанную динамику. В случае умеренного повышения ставки возможен рост бенчмарка в пределах 1,5 п.п. Прогноз для индекса Московской биржи: диапазон 3720–3800 пунктов. Ориентир для пары USD/RUB: 73-74.