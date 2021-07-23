Дорогая нефть продолжит поддерживать российские акции
Вчера неожиданно российский рынок акций показал впечатляющий результат на относительно слабой Америке, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,85%. Таким образом, просадка понедельника была выкуплена. Основная заслуга опережающего роста принадлежит нефти, которая ушла выше 73 долларов за баррель.
Сегодня с утра внешний фон можно назвать нейтральным: рост американских фьючерсов на 0,2% компенсируется снижением нефти на 0,5%. Но откроемся мы, скорее всего, небольшим ростом.
Из нефтяных бумаг продолжают оставаться интересными «Лукойл» и «Газпромнефть», которые с лихвой сняли техническую перекупленность и наметили новый восходящий тренд. Но для его реализации нужно продолжение хотя бы небольшого удорожания нефти, чего пока не наблюдается.
Отличную отчетность опубликовали вчера ММК и НЛМК. Квартальная дивидендная доходность при нынешних котировках оценивается примерно в 5,5%. Этот фактор не даст бумагам сильно просесть даже при ухудшении внешнего фона.
По-прежнему ждем движения «Газпрома» в район 300 руб, хотя вчера он выглядел намного слабее рынка. Но спрос в бумаги обязательно вернется.
Спекулятивно интересен «Норникель», который пока удерживает отметку 25 тыс руб и последние дни выглядит слабо. Сегодня с утра никель подрастает на 1,5%, и это вполне может спровоцировать приток спекулятивного капитала в бумагу.
Однако в целом увлекаться покупками мы не рекомендуем. Российский рынок сейчас слаб, и кроме дорогой нефти и металлов драйверов роста нет. Любой негатив способен вызвать очередные сильные распродажи российских акций.
Главным событием сегодняшнего дня станет решение Банка России по ставке. Ее повышение на 0,5 п.п. уже заложено в котировки, но не исключено, что регулятор пойдет на более жесткий шаг. Но главным будет все-таки пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной, от которой рынок ждет сигналов на дальнейшую денежно-кредитную политику.
Если мы поймем, что цикл повышения ставки завершен, это сильно поддержит рынок облигаций, доходность которого очень привлекательна даже в условиях риска дальнейшего роста инфляции. Не исключено, что мы увидим переток средств инвесторов из акций в облигации.
На курс рубля решение ЦБ окажет лишь кратковременное и спекулятивное влияние. Не исключено, что в условиях налогового периода руль в паре с долларом уйдет ближе к отметке 73, но драйверов сильного роста рубля нет, отметка 72 по паре доллар-рубль останется непреодолимой преградой.
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