Акции США выросли третий день подряд, приблизившись к рекордным максимумам, на фоне того, как трейдеры оценили очередную порцию экономических данных и корпоративной отчетности. Казначейские облигации выросли. S&P 500 продемонстрировал самый большой трехдневный рост с апреля, но рост был бледным по сравнению с предыдущими двумя сессиями. Гиганты Apple (+1%) и Microsoft (+1.7%) выросли, в то время как компании, выигрывающие от более широкого открытия экономики, были в числе отстающих. В конце торгов Twitter выросла на +5% после хороших прогнозов, в то время как Intel — крупнейший в мире производитель полупроводников — снизила прогноз продаж, а ее акции падают на —2% после закрытия. Рост ожиданий по будущим корпоративным прибылям смягчил опасения по поводу пикового роста и распространения варианта дельта-коронавируса, который потряс рынки в начале недели. Экономические данные были неоднозначными – вторичные продажи домов в США выросли впервые за пять месяцев, в то время как неожиданно выросло количество заявок на пособие по безработице. «Во второй половине года на рынке будет некоторое волнение, но мы думаем, что он будет иметь тенденцию к росту», — сказала Виктория Фернандес, главный рыночный стратег Crossmark Global Investments. «Сейчас так много ликвидности на рынке, и одновременно у мы имеем компании с огромным количеством наличных денег на балансах и очень низкие ставки».

ЕЦБ пересмотрел свой месседж относительно того, когда он может начать ужесточение, заявив, что он будет сохранять ультрамягкую монетарную политику и стимулы до тех пор, пока не появятся убедительные доказательства того, что он сможет устойчиво достичь новой цели по инфляции. Этот шаг позволяет чиновникам дольше удерживать ставки на рекордно низком уровне и продлевать покупки облигаций. Кристин Лагард пообещала не прекращать поддержку слишком рано, заявив, что банк извлек урок из прошлых ошибок. Ее комментарии вывали ралли в суверенных бондах Италии и Испании.

Didi упала на —11.3% после того, как китайские регулирующие органы заявили, что рассматривают серьезные, возможно, беспрецедентные штрафы после IPO в прошлом месяце, сообщили источники. Возможные меры включают штраф, приостановку определенных операций, введение государственного инвестора или даже принудительное исключение из листинга или отзыв акций с рынка США. Китай рассматривает решение провести листинг в Нью-Йорке как вызов авторитету Пекина.