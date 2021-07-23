Российский рынок акций в четверг вырос третий день подряд, отыграв резкую просадку понедельника. Обороты торгов на этой локальной волне роста остаются низкими, что отчасти можно списать на сезонный фактор.

Если во вторник–среду наш рынок отставал от ключевых западных индексов, то вчера, наоборот, показал опережающую динамику. Впрочем, это во многом результат уверенного отскока цен на нефть. В четверг фьючерсы Brent выросли еще на 2,1%, поднявшись выше $73,5. Как мы видим, опасения по поводу снижения спроса оказались сильно преувеличены. Просадка понедельника к $68 быстро отыграна.

Сейчас мы не ждем движение выше $75–80 по Brent, но и поводов для масштабного падения пока все-таки недостаточно.

Неудивительно, что в такой ситуации отраслевой нефтегазовый индекс третий день подряд оказывается в лидерах. Сильную динамику демонстрирует и сектор черной металлургии за счет блестящих квартальных отчетов и рекордной квартальной дивидендной доходности.

За счет роста последних сессий индекс Мосбиржи отскочил от нижней границы тренда и, таким образом, остается в рамках восходящей тенденции, начавшейся еще в ноябре-декабре прошлого года. Среднесрочные цели находятся в районе 4000 п., а об ухудшении картины можно будет говорить при спуске ниже 3685–3700 п.

За океаном мы также видим три дня уверенного роста и повторное приближение индексов к области исторических максимумов. Волна коррекции вновь оказалась кратковременной, как и пять предыдущих попыток разворота тренда в этом году. По индексу S&P 500 негативный сценарий начнет реализовываться в случае спуска котировок ниже 4230 п.

Российский рубль оправдывает ожидания и продолжает укрепляться. В четверг пара USD/RUB опустилась к 73,7. Шансы на дальнейшее снижение курса сохраняются.

Сегодня центральное событие — заседание Банка России. Консенсус: ставку повысят с текущих 5,5%, но непонятно, каким будет шаг. Это может быть +50, +75 или +100 п.п.

И хотя вариант повышения сразу до 6,5% вполне вероятен, после цифр Росстата по индексу потребительских цен в последние две недели мне кажется, что регулятор все-таки может оказаться не столь жестким. В период с 13 по 19 июля в России отмечена символичная дефляция, после инфляции в всего лишь 0,06% в предыдущий недельный период. Исходя из среднесуточной динамики показателя, годовая инфляция к 19 июля снизилась до 6,5%.

За два дня до заседания рынок облигаций начал наконец расти. Вчера утром мы отмечали, что может сложиться благоприятная ситуация для покупки среднесрочных выпусков облигаций. Если по итогам сегодняшнего заседания Банка России появится понимание того, что в ближайшее время цикл ужесточения денежно-кредитной политики завершится, то это только лишь поддержит тенденцию по положительной переоценке государственных и корпоративных облигаций со средней дюрацией. Необходимо, чтобы с рынка ушла неопределенность по поводу того, будет ли ставка повышаться в будущем или же регулятор возьмет паузу.

Решения ЦБ обычно не оказывают существенного влияния на курс USD/RUB. Однако если ставка будет увеличена до 6,5%, то это наверняка будет позитивно для рубля. Пара USD/RUB при реализации такого сценария и при сохранении относительно стабильных цен на нефть продолжит постепенное движение в сторону 71,5–72.