Цены на нефть в четверг росли, продолжая восстанавливаться после падения в начале недели. Уверенность в сильном спросе вновь укрепилась после позитивной статистики от Минэнерго США. Ожидаемый дефицит на рынке поддерживает высокие цены на нефть.

После оглашения плана ОПЕК+ по увеличению добычи ряд инвестбанков пересмотрели свои прогнозы, но большинство по-прежнему настроено оптимистично. Goldman Sachs понизил прогноз на III квартал до $75 за баррель Brent, но в IV квартале все же рассчитывает увидеть $80. Morgan Stanley ожидает увидеть по итогам 2021 г. среднюю цену около $70 за баррель. Британский банк Barclays повысил годовой прогноз по Brent на $3 до $69 за баррель.

В начале недели цены на нефть упали на 7% на фоне публикации планов ОПЕК+ по увеличению добычи. В той части, которая касалась уровня производства в 2022 г., запланированный рост оказался сильнее более ранних оценок. Страны будут увеличивать добычу на 400 тыс. б/с ежемесячно до тех пор, пока полностью не откажутся от сокращений. При этом с мая 2022 г. базовый уровень, от которого отсчитываются сокращения, будет повышен примерно на 1,6 млн б/с в пользу Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

Дополнительным фактором давления на котировки стали распродажи на мировых площадках, а также тревожность из-за объявленной на прошлой неделе третьей волны пандемии.

Однако уже в среду опережающие индикаторы спроса на топливо в США восстановились и вернули на рынок оптимизм. Запасы бензина и дистиллятов снизились, в то время как поставки нефтепродуктов в США вернулись к средним уровням за последние 4 недели. При этом рост добычи в США после скачка на 0,3 млн б/с за две недели остановился.

Фьючерсы на Brent сегодня с утра торгуются в районе $73,5 за баррель. Формально потенциал для дальнейшего восстановления еще есть, но весомого повода для возращения к уровням прошлой недели не наблюдается. Позитивный сентимент может поддерживать котировки выше $70 еще какое-то время, но уверенности в устойчивости таких уровней сейчас нет. Вероятность возобновления коррекции пока сохраняется.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, но их количество остается почти в два раза ниже уровней, когда цены на американскую нефть WTI были выше $70 в прошлый раз.