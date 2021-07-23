Сектор российских еврооблигаций: без изменений. ЕЦБ сохранил основные процентные ставки без изменений и подтвердил, что покупки облигаций в рамках программы PEPP продолжатся повышенными темпами, общий объем программы сохраняется на уровне 1,85 трлн евро, и ее планируется завершить в марте 2022 г. Регулятор отметил, что будет сохранять ультрамягкую монетарную политику до тех пор, пока не появится веских свидетельств о том, что он сможет устойчиво достичь своей цели по инфляции.

Сектор ОФЗ: ралли продолжилось. Вчера ОФЗ продолжили дорожать. Более того, повышательный ценовой тренд усилился, что, по-видимому, связано с тем, что участники рынка отыгрывали данные по недельной инфляции, которые, хотя и были опубликованы в среду, но вышли уже после закрытия рынка. Вообще, надо заметить, что рынок ОФЗ в последнее время является очень эффективным барометром ДКП. Анализируя в этом контексте текущий повышательный тренд на рынке, можно осторожно предположить, что сегодня ЦБ может дать ориентир по терминальному уровню ключевой ставки в текущем цикле ужесточения ДКП. Например, даже максимально жесткое решение (100 б. п.) может быть сопровождено оговоркой, что нормализация ставки подходит к концу.



