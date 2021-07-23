На этой неделе стоимость нефти падала ниже отметки в 70 долларов за баррель марки Brent, что вызвало снижение курса рубля. Тем не менее, нефть отыграла свои позиции и сейчас торгуется на уровне 73 долларов за баррель.

В преддверии совета директоров Банка России, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки, рынок спокоен. Интриги в том, что ставка будет повышена, уже нет, сохраняется вопрос об уровне грядущего повышения.

На этом фоне доходность ОФЗ несколько снизилась. «Длинные» облигации находятся на уровне выше 7% годовых, трехлетние – 6,7% годовых.

На следующей неделе значимых изменений по курсу доллара не ожидается. Предстоящие продажи валютной выручки российских компаний могут немного поддержать рубль.

Валютный прогноз на следующую неделю: 73-74 руб./долл., евро в коридоре 86-87 руб./евро.



