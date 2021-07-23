Стратеги SG, как и обещали, пересмотрели траекторию по курсу EUR/USD на горизонте ближайших 4 кварталов. Обновленная траектория несколько удивила целевыми уровнями, что в перспективе ближайших дней потребует от нас критической оценки траектории по курсу рубля.

Целевая траектория пары EUR/USD в 2022 году больше не смотрит в сторону 1.25-1.27, а направлена в сторону 1.12-1.14. Довольно сильный поворот, учитывая предыдущие аргументы о «справедливой» стоимости евро на уровне 1.30 и выше. В моменте «справедливая» оценка стоимости понижена до 1.20-1.22 при условии отсутствия резких действий монетарных властей в Европе и США. ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания де-факто отверг любые сомнения и провозгласил политику длительного монетарного стимулирования, так что первое повышение ставки (и маневр с количественным смягчением) в лучшем случае может состояться к середине 2024 года, а не в 2022-2023, как предполагалось ранее. ФРС сложнее противостоять ястребиным настроениям ввиду более выраженного инфляционного шока и больших надежд на восстановление экономики. В зависимости от темпа восстановления рынка труда, американский регулятор будет уже в осенние месяцы близок к сокращению количественных стимулов, что в свою очередь, усилит поддержку доллару и через паритет процентных ставок, и рост привлекательности рисковых активов.

Это не отменяет рисков опережающего укрепления некоторых валют группы G10 против доллара, однако в новых прогнозных условиях индекс DXY ожидается на уровне 94.0-95.3 в 2022 году, что может создать определенные структурные риски для валют развивающихся стран и, в том числе, для рубля.