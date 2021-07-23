Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт в чем-то ожидаемо, однако это была верхняя граница консенсуса, а также максимальное с 2014 г. единоразовое повышение. На фоне замедления годовой инфляции, и даже недельной дефляции, отраженной в среду Росстатом, регулятор мог воздержаться от столь решительного шага. Поэтому он с большой вероятностью знаменует по меньшей мере паузу в ужесточении монетарной политики ЦБ. Тем более, Банк России в комментариях к сегодняшнему решению не повторил формулировку пресс-релиза июньского заседания о необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ожидание такой паузы уже привело к резкому росту котировок ОФЗ: индекс гособлигаций RGBI развернулся вверх от установленного на прошлой неделе 15-месячного минимума и сегодня уже обновил двухмесячный максимум. Остающиеся относительно высокими доходности ОФЗ способны привлечь нерезидентов, что увеличит приток иностранной валюты на российский рынок, способствуя укреплению рубля.

Кроме того, само по себе ужесточение денежно-кредитной политики может оказать поддержку рублю в среднесрочной перспективе, поскольку относительно высокие ставки в экономике являются одним из главных фундаментальных факторов укрепления любой валюты.

Правда, обновив на решении ЦБ двухнедельный максимум, рубль резко снизился в рамках коррекции. Вероятно, по факту наступления ожидавшегося многими события некоторые инвесторы решили восстановить или нарастить позиции в иностранной валюте по более выгодному курсу. Тем более, к этому традиционно подталкивает фактор пятницы из-за возможной реализации каких-либо рисков на выходных.

К тому же в следующую среду состоится важное заседание ФРС. Многие опасаются, что на фоне ускорения инфляции и сильных показателей экономики регулятор даст более четкие сигналы о скором старте ужесточения монетарной политики. Это ударит по всем рынкам, и прежде всего по развивающимся, а доллар резко подорожает к другим валютам. Естественно, на этом фоне рубль может существенно снизиться.

Если же американский регулятор продолжит убеждать рынки в том, что инфляционный всплеск является временным, а мягкие денежно-кредитные условия сохранятся еще длительное время, мы можем увидеть очередную волну роста рисковых активов. В этом случае доллар снизится к остальным валютам, а к рублю способен опуститься в район 72 руб.