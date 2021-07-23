ЦБ сильно повысил ключевую процентную ставку на 100 б. п. до 6,5%: Размер повышения ключевой процентной ставки ЦБ сегодня соответствовал консенсус-прогнозу – 19 из 35 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали повышение ставки до 6,5%. Мы считаем, что сегодняшний пресс-релиз содержит два ключевых сигнала: (1) шаг в 100 б. п. является исключительным и повторен не будет; (2) ужесточение монетарной политики в ближайшие месяцы может продолжиться.

 