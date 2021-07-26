Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, а по итогам недели продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику: британский FTSE 100 +0,3%, немецкий DAX +0,8%, CAC +1,6%.

Июльские данные PMI (индекс менеджеров по закупкам) в пятницу показали, что деловая активность в еврозоне растет самыми быстрыми темпами более чем за два десятилетия, поскольку ослабление социальных ограничений и расширение программ вакцинации высвободили сдерживаемый спрос.

В пятницу основные фондовые индексы США уверенно прибавляли. Динамика американских индексов за неделю была также положительной: DOW +1,09%, S&P +1,96%, Nasdaq +2,83%. В пятницу основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, так как оптимизм в отношении сезона корпоративной отчетности пересилил опасения по поводу возможного замедления темпов экономического восстановления.

На этой неделе ожидается большое количество событий. В среду в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард планирует выступить с речью об экономике и денежно-кредитной политике США перед Европейским Экономическим и Финансовым центром через Zoom в пятницу.

В понедельник Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. В Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за август. В четверг Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль, а еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за июль. В пятницу страны еврозоны представят индекс потребительских цен за июль, и заявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь.

Во вторник США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июнь и опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В среду США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь. В четверг США объявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США представят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, и заявят об изменении личных расходов и личных доходов за июнь.

На предстоящей неделе запланировано несколько знаковых отчетов: Tesla, Apple, Amazon, Alphabet, Pfizer, AbbVie, Ford, General Electric, Caterpillar, 3M, Procter & Gamble, Visa, Chevron, McDonald's, Starbucks, Advanced Micro Devices, Qualcomm, Comcast.

Фондовые индексы США укреплялись четвертую сессию подряд, подтолкнув все три основных индекса к рекордным максимумам закрытия. Участники рынка теперь ожидают на следующей неделе двухдневного заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике и серии громких сообщений о доходах. Заявление ФРС будет проанализировано на предмет подсказок относительно сроков ужесточения ее политики, хотя председатель Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что экономика все еще нуждается в полной поддержке центрального банка. Сезон отчетности за второй квартал идет полным ходом, и 120 компаний из списка S&P 500 отчитались и 88% из них превзошли консенсус. Аналитики теперь ожидают совокупного показателя S&P в годовом исчислении 500 рост прибыли на 78,1% за период с апреля по июнь, значительно выше 54% роста, прогнозируемого в начале квартала.