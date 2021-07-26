Российский рынок акций в пятницу вновь выглядел очень слабо, на отличном внешнем фоне потери Индекса Мосбиржи превысили 0,5%. Небольшим утешением может служить то, что снижение идет на малых оборотах торгов, но это вызвано сезоном отпусков.

Во многом подкосило российские акции решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на процентный пункт. Это слабо поможет борьбе с ростом цен из-за продолжающегося удорожания commodities, но в ближайшие недели ждем снижения инфляции «само собой» в результате появления на рынке собственной плодоовощной продукции и увеличения турпотока на заграничные курорты.

Скорее всего, теперь ЦБ возьмет паузу в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум на следующем заседании. Это создает отличные условия для перетока капитала в облигации в условиях туманных перспектив рынка акций, начала оттока капитала нерезидентов с него и приближения думских выборов.

Таким образом, среднесрочные перспективы рынка акций ухудшаются.

Что касается сегодняшнего дня, то внешний фон выглядит нерадостным. Треть процента теряют американские фьючерсы, что вполне логично после обновления американским рынок м исторического максимума в пятницу. На 0,7% падает нефть, торгуясь с утра чуть ниже 73 долларов за баррель. Впрочем, в первой половине понедельника нефть традиционно отыгрывает статистику по числу активных буровых установок в США, которое на прошлой неделе выросло на 7 единиц до 387, хотя в последние недели мы привыкли видеть прирост на 2-4 штуки. Обычно этот фактор перестает действовать к середине дня.

В тоже время в слабом плюсе торгуются промышленные и драгоценные металлы. С учетом того, что сегодня на утренней сессии рубль снижается на 0,4%, можно попробовать взять бумаги металлургов. В том числе и золотодобытчиков: золото пока удерживает отметку 1800 долларов за тройскую унцию, что создает возможности для повторения попытки похода в район 1900 долларов.

Вместе с тем стоит осторожно относиться к «Норникелю» и Сбербанку из-за наметившегося оттока капитала нерезидентов с российского рынка акций.

На текущей неделе рубль потеряет поддержку со стороны налогового периода. С учетом того, что Банк России не придал оптимизма российской валюте, не исключены очередные попытки закрепиться над сопротивлением 74,6, что откроет дорогу на движение в сторону 76 руб за доллар.