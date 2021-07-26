На этой неделе инвесторов ожидает большой объем статистики и важных событий, из которых главным будет заседание FOMC 27–28 июля. Инфляция в США в последние месяцы постоянно оказывается выше прогнозов и в июне уже достигла 5,4% год к году, что значительно выше целевого уровня Федрезерва. Значительная часть представителей управляющего совета ФРС считает, что регулятору пора задуматься о сокращении программы поддержки. Поэтому оценка состояния экономики, перспектив инфляции и дальнейших действий банка по выкупу активов будет в центре внимания рынка. Первая оценка ВВП США за 2 кв. 2021 г. (четверг, 29 июля) имеет важное значение для оценки темпов восстановления американской экономики. Ожидается, что во втором квартале аннуализированный рост экономики ускорился до 8% с 6,4% в 1 кв. 2021 г.

Кроме того, в пятницу выйдут данные по расходам и доходам населения США. По итогам прошлого месяца ожидается слабый рост персональных доходов – на 0,2% месяц к месяцу. Рост расходов прогнозируется на уровне 0,5%. Интерес представляет и оценка темпов восстановления экономики еврозоны (пятница, 30 июля). В 4 кв. 2020 г. и в 1 кв. 2020 г. экономика зоны евро сжималась, но во 2 кв. 2021 г., как ожидается, покажет рост на 1,5% квартал к кварталу. Кроме того, внимание рынка, очевидно, привлечет предварительная оценка инфляции в еврозоне за июль. Согласно прогнозу, потребительские цены сократились в этом месяце на 0,3% по сравнению с июнем, но выросли на 2,1% год к году. Если ожидания месячного снижения цен оправдаются, это послужит аргументом в пользу временного характера роста цен в еврозоне в первом полугодии. Определенный интерес на этой неделе будут представлять и официальные индексы PMI КНР за июль, которые выйдут в субботу.