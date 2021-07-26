Индексы Китая достаточно сильно снижаются — это связано c политикой, которую проводит Пекин по отношению к бизнесу. Мы сегодня наблюдаем достаточно сильную коррекцию, происходит переток капитала с китайского рынка на американский.

По поводу американского рынка: 24% компаний из списка S&P 500 продемонстрировали финансовые результаты за II квартал, и из них 88% отчитались лучше ожиданий. Так что рынок США сейчас в фокусе внимания большинства инвесторов. На этой неделе ждем отчетов Big Tech, и я думаю, что будет очень интересно. Вообще, неделя будет одной из самых напряженных.

В понедельник, 26 июля, отчитываются Lockheed Martin, F5 Networks и Tesla. По поводу Tesla ожидания достаточно позитивные: прогнозируют выручку 11,4 млрд и, соответственно, убыток по акциям чуть меньше $1. Однако большинство аналитиков ожидают, что Tesla отчитается лучше этих прогнозов.

Во вторник отчитаются основные компании Big Tech: General Electric, Apple, Alphabet и Microsoft. В среду финансовые показатели продемонстрируют McDonald's, Shopify, Facebook, Ford Motor, Qualcomm, Boeing. В пятницу еще будут Caterpillar, Chevron, Exxon Mobil и Procter & Gamble. Соответственно, в ближайшую неделю отчитаются все самые любимые бумаги российского инвестора на американском рынке.

В среду также ожидается заседание ФРС США — ждем, что скажут по поводу ставок. В этой связи переток капитала с китайского рынка на американский только усиливается.