Цены на нефть завершали прошлую неделю подъемом. После 7%-ой просадки понедельника затем мы видели четыре сессии роста и возврат котировок Brent выше $74 за баррель.

Согласно пятничным данным Baker Hughes, количество активных буровых установок в США выросло на 7 шт., до 387 — максимум с апреля 2020 г. Их увеличение продолжается четыре недели подряд. Годом ранее было на 46% меньше буровых. Рост буровой активности указывает в пользу сохранения тенденции по постепенному восстановлению добычи нефти в США. Тем более цены WTI по-прежнему остаются на крайне комфортных уровнях, по которым рентабельно большинство компаний.

В ближайшей перспективе импульс роста цен может приостановиться. Этому в том числе могут способствовать ожидания снижения импорта со стороны Китая. Вместе с тем отметим, что снизились шансы на быстрый возврат иранских поставок, поскольку переговоры о возобновлении «ядерной сделки» были перенесены на август.

Ближайшая область поддержки по Brent сместилась в район $70–70,5.

На этой неделе пройдет экспирация сентябрьских контрактов Brent на ICE и CME. Последний день обращения в пятницу. На российском срочном рынке ближайшие фьючерсы Brent традиционно обращаются на 1 торговый день больше — они экспирируются 2 августа. Октябрьские контракты сейчас стоят примерно на 1% дешевле сентябрьских и находятся около $71.

Для рынка нефти состояние бэквордации, когда будущие контракты стоят дешевле ближайших, в последние месяцы привычно.