Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,4% под влиянием негативной динамики на премаркете в США и снижения нефтяных котировок.

Активность «медведей» усилилась на новости о значительном ужесточении регулирования в сегменте частного образования КНР, который до последнего времени был одним из наиболее быстрорастущих секторов китайского фондового рынка.

В опубликованном сегодня сообщении Госсовета КНР заявляется, что частные образовательные организации больше не смогут привлекать внешнее финансирование. Им также будет запрещено размещать акции на публичных биржевых площадках и продавать свой бизнес другим компаниям. Эта новость отражает, с одной стороны, риски постепенного усиления давления ведущих мировых регуляторов на широкий мировой сегмент акций «роста». С другой стороны, она указывает на макроэкономические предпосылки для «охлаждения» секторов рынка с высоким коэффициентом «капитализация / доходы» вследствие инфляционных рисков.

В российском фондовом сегменте хуже рынка сегодня торгуются бумаги Qiwi. Менеджмент компании заявил, что пока не будет улучшать среднесрочные финансовые прогнозы компании, поскольку группа продала 40% в капитале банка «Точка» Финансовой корпорации «Открытие». Кроме того, сдержанная оценка перспектив Qiwi руководством, возможно, обусловлена повышением регуляторных рисков для банковского сектора на фоне ужесточения монетарной политики, проводимой регулятором.

В лидерах роста оказались бумаги «Ленты». В первом полугодии выручка «Ленты» выросла на 0,5%, до 218,088 млрд руб., что превысило рыночный консенсус-прогноз. Чистая прибыль за тот же период снизилась на 42,7%, до 5,363 млрд руб. (по стандарту IAS 17); EBITDA сократилась на 20,8% г/г, до 17,472 млрд руб. Таким образом, рентабельность компании пока не восстановилась, несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры. Возможно, отчасти это связано со сравнительно активной экспансией «Ленты» на рынке. С января по июнь торговые площади компании выросли на 3,2% г/г против 2% г/г за весь прошлый год. Кроме того, «Лента» планирует закрыть сделку по приобретению сети Billa уже летом 2021-го. Благодаря этой покупке ретейлер к концу года увеличит выручку оценочно на 5% и, возможно, нарастит продажи на 15% к декабрю 2022-го. С учетом данных обстоятельств возможно ухудшение оценок прибыли компании по итогам 2021 года, которое, однако, будет нивелировано улучшением долгосрочных прогнозов роста ее бизнеса. Как следствие, ослабление маржинальности не окажет давления на котировки ретейлера.

Акции «Русагро» растут на новости о повышении выручки на 45% по итогам второго квартала. Однако, по нашему мнению, это улучшение уже заложено в стоимость акций компании.

Во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российских бумаг. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3695–3745 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,55–74,35 и 86,65–87,55.