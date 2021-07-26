Банк России поднимает ключевую ставку рекордными за последние несколько лет темпами. На последнем заседании она была повышена сразу до 6,5%. Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк — о сохранении "ястребиного настроя" регулятора и о том, чем это обусловлено.

При этом ускоренные темпы роста цен провоцируют усиление инфляционных ожиданий, которые, в свою очередь, еще больше подстегивают инфляцию. В третьем квартале цены, по нашим прогнозам, продолжат расти, а ключевая ставка, возможно, снова будет повышена. Еще одним проинфляционным фактором выступают сильные данные по потребительскому спросу, экспорту и инвестициям. Кроме того, отмечается импорт инфляции из США и стран — основных торговых партнеров России.

Летом 2020 года темпы роста цен, в основном, сдерживались пониженным спросом. В частности, спрос усиливался только в сегменте продовольственного ретейла (на 5–7% к аналогичному периоду 2019-го). В итоге прошлом году была сформирована низкая инфляционная база, которая во многом обусловливает текущие высокие показатели ИПЦ. При этом влияние дезинфляционных факторов стало значительно снижаться уже в августе-сентябре 2020 года на фоне постепенного ослабления карантинных ограничений по всей стране. Это создает предпосылки для снижения недельного ИПЦ в годовом выражении в августе 2021-го.

Рост кредитования и доходов физических лиц транслировался в увеличение объема денежной массы на руках населения. Банковские депозиты пока не позволяют получить процентный доход выше инфляции. Альтернативные источники вложения средств, например фондовый рынок, не способны адсорбировать эту денежную массу из-за относительно низкой финансовой грамотности граждан и определенной "перекупленности" отдельных биржевых активов. Это обусловливает высокие потребительские расходы.

"Ястребиный контроль": зачем ЦБ меняет потребительское поведение россиян

Так, индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2021-го вырос на 31,1% год к году. Но инфляционные ожидания в промышленности снижаются.

Вероятно, текущая высокая инфляция промышленных цен воспринимается как пиковая. Инфляционные ожидания считаются заякоренными, если они не чувствительны к динамике фактической инфляции.

Отсутствие сильной реакции в показателе инфляционных ожиданий в промышленности говорит (в числе прочего) и о том, что организации не готовы в долгосрочном периоде повышать цены более значительными темпами, предвидя пределы роста спроса.

Пока повышение ключевой ставки не оказывает давления на показатели промышленных предприятий. Это подтверждается сохранением высоких объемов кредитования, а эффект увеличения процентных платежей скажется лишь в долгосрочной перспективе.

Значительный вклад в рост цен обеспечивает продовольственная инфляция. Она опередила общий ИПЦ и в недельном выражении достигла в середине июля 8%. Более значительно по сравнению с другими продуктами питания подорожали фрукты и овощи (+11% г/г). Для ограничения роста цен на отдельные продовольственные товары разработан целый ряд мер, среди которых, к примеру, создание интервенционного фонда (для поддержания запасов сахара), утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта и др. Долгосрочным трендом становится стремление отказаться от прямого регулирования цен на продукты, установления предельных цен в оптовой и розничной торговле. Мы не ожидаем введения мер прямого регулирования стоимости фруктов и овощей, однако не исключаем того, что федеральное правительство потребует от глав регионов стабилизировать цены. Применять какие-либо механизмы, кроме тех, что ограничивают экспорт, на федеральном уровне преждевременно.

Несмотря на специфические погодные условия текущего года, мы ожидаем в августе-сентябре значительного удешевления картофеля, помидоров, лука, огурцов и моркови. В меньшей степени могут снизиться цены на капусту и яблоки.

Кроме того, мы отмечаем, что в последнюю неделю стоимость плодово-овощной продукции упала, что, по нашему мнению, окажет значительное влияние на ИПЦ. Дефляция в недельном выражении может сохраняться до конца августа, но в годовом выражении она, вероятно, останется на высоком уровне.

Важной задачей ЦБ при повышении ставки стало обеспечение стабильности рубля. Третья волна пандемии создает риски в том числе для курса отечественной валюты. Снижение экономической активности может стать триггером падения производства, замедления восстановления в сфере услуг, изменения потребительской активности граждан.

Повышение ключевой ставки до 6,5% снизило риски перетока средств в менее волатильные валюты и будет способствовать вливанию средств в российские активы, в том числе ОФЗ, что в конечном счете окажет поддержку рублю. Действия регулятора в среднесрочной перспективе ограничат диапазон волатильности до конца года: ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB — 65–78 и 80–93 соответственно.