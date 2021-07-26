Российские фондовые индексы начинают неделю в красной зоне
В понедельник, 26 июля, российские торговые площадки открываются снижением. Неопределенность в мире касательно коронавируса, снижающиеся фьючерсы на нефть и бегство от риска — основные факторы, которые сегодня сдерживают рост отечественных фондовых бирж. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,4%. Доходность 10-летних «трежериз» снижается на 3,5 б.п. и находится на отметке 1,241%. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,35%, до 3721,38 пункта. Индекс РТС снижается на 0,94%, до 1580,93 пункта.
Сегодня не публиковалось значимых макроданных по РФ. Отметим, однако, что из-за углеродного налога Россия заплатит Евросоюзу более миллиарда евро в год.
Лидером торгов выступает компания «Русагро» (+3,05%). Акции подскочили после успешных операционных результатах за II квартал 2021 года, который она опубликовала сегодня. Так, выручка агрохолдинга выросла за первое полугодие на 48% по сравнению с периодом годом ранее и составила 108 млрд руб.
На фоне глобального неприятия риска инвесторами, а также растущей неопределенности касательно распространения коронавируса, сегодня прибавляют золотодобытчики. Это бумаги компаний «Полюс» (+1,03%) и «Полиметалл» (+0,78%). Фьючерсы на золото прибавляют 0,42% и находятся на уровне $1809 за тройскую унцию.
По той же причине падает процикличный нефтяной сектор. Основные аутсайдеры сегодня — «Татнефть» (−1,34%), «Транснефть» (−1,32%), а также «ЛУКОЙЛ» (−1,32%). Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,49%.
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